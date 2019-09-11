Фан-зоны Чемпионата Европы по футболу, который примет Петербург в 2020 году, планируют организовать и в спальных районах города — помимо главной на Конюшенной площади. Такое решение призвано сделать футбольное событие «ярким и запоминающимся».

«Мы заверили коллег, что фан-зоны будут не только в центре Петербурга, но и в спальных районах города. Мы готовы к проведению праздника футбола. Он будет ярким и запоминающимся», — рассказала заместитель председателя правительства России Ольга Голодец в ходе четвертого инспекционного визита УЕФА в Петербург.

Ранее генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин назвал место расположения фан-зоны во время проведения чемпионата — она вновь расположится на Конюшенной площади, как и во время ЧМ-2018. Сорокин также отметил высокий интерес петербуржцев к грядущему футбольному событию — во-первых, потому что «город интересен сам по себе».

Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года — матчи будут проведены в 12 городах континента. В России соревнования состоятся только в Петербурге — четыре игры турнира, включая 3 матча группового этапа, которые пройдут 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля. Ранее Союз Европейских футбольных ассоциаций также обнародовал билетную программу финальной части чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

На работу организационного комитета в Петербурге выделено 376 миллионов рублей из федерального бюджета. Сумму, выделенную из бюджета, потратят на оплату труда, страховые взносы, НДФЛ , аренду офисных помещений , программу волонтеров и прочие организационные расходы. Подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу в 2020 году уже начали — по предварительным подсчетам затраты оцениваются в 6,3 миллиарда рублей.