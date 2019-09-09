Стало известно место расположения фан-зоны Евро-2020 в Петербурге

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин назвал место расположения фан-зоны во время проведения чемпионата — она вновь расположится на Конюшенной площади, как и во время ЧМ-2018. Сорокин также отметил высокий интерес петербуржцев к грядущему футбольному событию — во-первых, потому что «город интересен сам по себе».

«Во-первых, Санкт-Петербург как город интересен сам по себе. Во-вторых, легко доступен. В-третьих, концепция спаренных городов практически гарантирует высокую посещаемость. Мы не боимся за пустые места на трибунах: на сегодняшний день у нас пять потенциальных покупателей на один билет. Такой подъем вокруг матча в Санкт-Петербурге лишает нас каких-либо тревог в отношении недозаполненности стадиона», — рассказал Сорокин.

Также некоторые города просят включить их в программу публичного просмотра и организовать для этого специальные зоны. «За счет оргкомитета мы не можем повсеместно организовать фан-зоны. Но есть еще зоны публичного просмотра, и здесь возможен более гибкий подход. Некоторые города прислали нам письма о том, что хотели бы организовать у себя зону публичного просмотра», — добавил он.

Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года — матчи будут проведены в 12 городах континента. В России матчи пройдут только в Петербурге — четыре игры турнира, включая 3 матча группового этапа, которые пройдут 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля. Ранее Союз Европейских футбольных ассоциаций также обнародовал билетную программу финальной части чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

На работу организационного комитета в Петербурге выделено 376 миллионов рублей из федерального бюджета. Сумму, выделенную из бюджета, потратят на оплату труда, страховые взносы, НДФЛ , аренду офисных помещений , программу волонтеров и прочие организационные расходы. Подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу в 2020 году уже начали — по предварительным подсчетам затраты оцениваются в 6,3 миллиарда рублей.