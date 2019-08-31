Финал Лиги чемпионов 2021 года впервые пройдет в Петербурге на стадионе «Газпром Арена»
В 2021 году петербургский стадион «Газпром Арена» примет финал Лиги чемпионов, пишет Associated Press, ссылаясь на источник в УЕФА. Согласно этим данным, в 2022 году он состоится в Мюнхене, административном центре Баварии, на «Альянц-Арене», а в 2023 году – в столице Великобритании на стадионе «Уэмбли».
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Фото: пресс-служба ФК "Зенит
Однако место проведения финала ЛЧ официально назовут на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Любляне 24 сентября.
До этого Россия принимала финал Лиги чемпионов в мае 2008 года в Москве на стадионе «Лужники». Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» завершился победой первого клуба со счетом 6:5. Примечательно, что эта игра началась в один день( в 22:45 по московскому времени), а завершилась в другой. Произошло это из-за разница часовых поясов между Москвой и европейскими странами.
Напомним, что в начале августа на стадионе «Газпром Арена» состоялся матч «Зенит» - «Краснодар», на котором собралось коло 55 тыс. болельщиков. Их встреча закончилась ничьей – счет составил 1:1. Смотрите в нашем фоторепортаже, как это было.
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