Финал Лиги чемпионов 2021 года впервые пройдет в Петербурге на стадионе «Газпром Арена»

В 2021 году петербургский стадион «Газпром Арена» примет финал Лиги чемпионов, пишет Associated Press, ссылаясь на источник в УЕФА. Согласно этим данным, в 2022 году он состоится в Мюнхене, административном центре Баварии, на «Альянц-Арене», а в 2023 году – в столице Великобритании на стадионе «Уэмбли».

Фото: пресс-служба ФК "Зенит

Однако место проведения финала ЛЧ официально назовут на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Любляне 24 сентября.

До этого Россия принимала финал Лиги чемпионов в мае 2008 года в Москве на стадионе «Лужники». Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» завершился победой первого клуба со счетом 6:5. Примечательно, что эта игра началась в один день( в 22:45 по московскому времени), а завершилась в другой. Произошло это из-за разница часовых поясов между Москвой и европейскими странами.