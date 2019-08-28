Стала известна стоимость проведения четырех матчей Евро-2020 в Петербурге

Правительство России обнародовало стоимость проведения четырех матчей Чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Петербурге в 2020 году. По предварительным подсчетам затраты оцениваются в 6,3 миллиарда рублей.

Затраты на проведение чемпионата в России субсидируются из региональных и федерального бюджетов, включая внебюджетные источники. Так, реализация культурной программы Евро-2020 оценивается в 130 миллионов рублей, обеспечение комплексной готовности площадок — 341,7 миллионов, транспортного обслуживания — в 3,1 миллиардов рублей. Петербург потратит на чемпионат 6,3 миллиарда рублей.

Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года — матчи будут проведены в 12 городах континента. В России матчи пройдут только в Петербурге — четыре игры турнира, включая 3 матча группового этапа, которые пройдут 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля. Ранее Союз Европейских футбольных ассоциаций также обнародовал билетную программу финальной части чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

На работу организационного комитета в Петербурге выделено 376 миллионов рублей из федерального бюджета. Сумму, выделенную из бюджета, потратят на оплату труда, страховые взносы, НДФЛ , аренду офисных помещений , программу волонтеров и прочие организационные расходы. Подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу в 2020 году уже начали.