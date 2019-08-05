Станислав Черчесов выразил надежду на продление контракта Артема Дзюбы с «Зенитом»

«Надеюсь, что этот вопрос решится, и мы не будем в газетах читать, что кто-то куда-то хочет, хочет получать больше или меньше. Другое дело, что своей игрой и отношением к делу он заслужил, чтобы все вовремя было сделано. С Азмуном они уже роли поделили — Дзюба отдает и забивает. Малком — это совершенно другая позиция, это игрок фланга», — рассказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что Артем Дзюба возобновит переговоры по продлению контракта во время зимней паузы чемпионата России. В нынешнем году нападающий принял участие в пяти матчах за сборную России, в которых забил шесть мячей. По голам за национальную команду России, у Дзюбы их 20, форвард уступает только Роману Павлюченко (21 гол), Владимиру Бесчастных и Александру Кержакову (по 30 голов).

Напомним, в январе ряд СМИ сообщили о том, что нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» и капитан сборной России Артем Дзюба может перейти в английский «Эвертон». По информации источников, Ливерпульский ФК интересовался нападающим «Зенита» еще летом 2018 года. «Зенит» в свою очередь не останется без игрока — отмечается, что петербургский футбольный клуб заинтересован в одном из членов команды «Эвертон» и может совершить «обмен» игроками. А еще посмотрите наш фоторепортаж о том, как прошла встреча «Зенита» и «Краснодара» на домашнем стадионе петербуржцев.