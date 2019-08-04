Фоторепортаж: на стадионе «Газпром Арена» состоялся матч «Зенит» - «Краснодар»

Вчера, 3 августа, встреча «Зенита» и «Краснодара» завершилась ничьей – счет составил 1:1. Санкт-Петербургский клуб впервые за 2018/2019 год потерял очки – до этого команда трижды одержала победу. Показываем, как это было.

Здесь и далее фото: Станислав Райков









