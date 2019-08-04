Фоторепортаж: на стадионе «Газпром Арена» состоялся матч «Зенит» - «Краснодар»
Вчера, 3 августа, встреча «Зенита» и «Краснодара» завершилась ничьей – счет составил 1:1. Санкт-Петербургский клуб впервые за 2018/2019 год потерял очки – до этого команда трижды одержала победу. Показываем, как это было.
Около 55 тыс. болельщиков собралось на стадионе «Газпром Арена», чтобы увидеть центральный матч четвертого тура чемпионата России по футболу.
Напомним, что на матче «Зенита» и «Краснодара» в Петербурге ожидалось до 55 тыс. зрителей.
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