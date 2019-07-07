Российские спортсмены впервые выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу

Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу, который проходил в Гамбурге.

Ранее спортсмены из РФ ни разу не побеждали на чемпионатах мира по этому виду спорта.

В финале турнира спортсмены из РФ обыграли представителей Германии Клеменса Виклера и Юлиуса Толе со счетом: 19:21, 21:17, 15:11.

Кроме того, эта победа обеспечила сборной России лицензию на Олимпийские игры 2020 года - об этом сообщает ТАСС.