Российские спортсмены впервые выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
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фото: @FIVBVolleyball
Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу, который проходил в Гамбурге.
Ранее спортсмены из РФ ни разу не побеждали на чемпионатах мира по этому виду спорта.
В финале турнира спортсмены из РФ обыграли представителей Германии Клеменса Виклера и Юлиуса Толе со счетом: 19:21, 21:17, 15:11.
Кроме того, эта победа обеспечила сборной России лицензию на Олимпийские игры 2020 года - об этом сообщает ТАСС.
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