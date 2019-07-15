Cергей Cемак: «Футбольный бог все видит и вознаграждает за труды»

Первый за многие годы отечественный наставник градообразующей футбольной команды Петербурга вступил в прямое общение с болельщиками в соцсетях, транслируя смыслы и объясняя ходы тренерского штаба, — и привел клуб к статусу лучшей команды страны. «Зенит» — чемпион! А Сергей Семак — лауреат премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».

Сергей и Анна Семак и команда болельщиков s.f. из Сестрорецка: Сергей, Станислав, Никита, Ринат, Максим, Денис, Иван, Евгений и Павел Геннадьевич На Сергее: тренч и рубашка Burberry, брюки Giorgio Armani (все — ДЛТ)

На Анне Семак: жакет, блуза, юбка Chanel (Chanel), колготки Calzedonia и серьги (Calzedonia). На Сергее: пиджак и сорочка Balmain , брюки Bottega Veneta , платок Tom Ford (все — ДЛТ)

Перед началом сезона мы старались сделать максимум из того, что можем, за счет характера и трудолюбия игроков. Ребята — молодцы, работали весь сезон, пахали. Футбольный бог все видит и вознаграждает за труды. Звание чемпионов — праздник для нас и города. С победой всех наших болельщиков! Поздравляю тренерский штаб и сотрудников, которые трудятся во благо команды.



Семаки и футбольные болельщики из творческого объединения s.f. На Анне: платье, кепи, серьги, перчатки и часы Code Coco (сталь, бриллиант «принцесса») Chanel (все — Сhanel), тренч Burberry (ДЛТ). На Сергее: тренч и рубашка Burberry, брюки Giorgio Armani (все — ДЛТ) Команда болельщиков s.f. из Сестрорецка: Сергей, Станислав, Никита, Ринат, Максим, Денис, Иван, Евгений и Павел Геннадьевич

Конечно, сложно быть главным тренером, такой стресс мало с чем может сравниться. Но и эмоции от выполненной работы — потрясающие. Сезон — невероятно сложный, но тем почетнее и приятнее, когда можешь испытать всю гамму эмоций, пройдя через все трудности. Он закончился для нас удачно, будем готовиться к следующему.

Доходный дом Веге Наб. Крюкова кан., 14

Доходный дом в стиле ренессансного палаццо с атлантами у въезда в курдонер построен в 1914 году архитектором Сергеем Овсянниковым и инженером Иваном Ставицким для заводчика Георгия Веге и часто именуется «домом шоколадного короля». Здесь жили высшие чиновники и военачальники, в порядке исключения управляющий домом сдавал квартиры артистам Мариинского театра и преподавателям Консерватории — в гостях у пианиста Александра Зилоти бывали Сергей Прокофьев и Игорь Стравинский.