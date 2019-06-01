Дзюба в гостях у «Вечернего Урганта». Футболист рассказал о критике перед ЧМ и сравнил себя с Джоном Сноу
Форвард российской сборной по футболу Артем Дзюба стал гостем шоу «Вечерний Ургант» на первом канале. Футболист рассказал о критике в свой адрес перед чемпионатом, как мнение фанатов изменилось после матчей, а также про свои любимые фильмы.
Во время шоу Дзюба сравнил себя с героем сериала «Игра Престолов» Джоном Сноу: «Артем Сноу. Начинающий бастард в Томске, переходящий в Ростов, потом в Тулу. И вернувшийся в Питер Королем Севера».
Ранее мы писали, что нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вошел в Топ-25 бомбардиров отечественного футбола. В сентябре Дзюба стал капитаном сборной России по футболу после ухода Игоря Акинфеева. В декабре Дзюба был признан лучшим футболистом года. А 24 декабря, перед матчем петербуржского СКА и московского ЦСКА, Дзюба показал себя с другой стороны и примерил хоккейную форму.
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