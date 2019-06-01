Дзюба в гостях у «Вечернего Урганта». Футболист рассказал о критике перед ЧМ и сравнил себя с Джоном Сноу

Форвард российской сборной по футболу Артем Дзюба стал гостем шоу «Вечерний Ургант» на первом канале. Футболист рассказал о критике в свой адрес перед чемпионатом, как мнение фанатов изменилось после матчей, а также про свои любимые фильмы.