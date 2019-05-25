Россия не проходит в финал чемпионата мира по хоккею

Сборная России не прошла в финал ЧМ по хоккею, уступив Финам со счетом 0:1.

Первый период обе команды играли на равных. Но на 51-й минуте финский нападающий Марко Анттила открыл счет в пользу Финляндии.

26 мая российские хоккеисты поборются за третье место в турнирной таблице. Россияне сыграют либо с командой Канады, либо со сборной Чехии.

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Международная федерация хоккея утвердила Петербург как столицу ЧМ-2023. Игры чемпионата пройдут на двух аренах города — в СКК «Петербургский» и Ледовом дворце, который уже принимал чемпионат в 2000 году.



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