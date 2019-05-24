Международная федерация хоккея утвердила утвередила Петербург как столицу ЧМ-2023

Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея утвердил Санкт-Петербург в качестве столицы проведения Чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Игры чемпионата пройдут на двух аренах города — в СКК «Петербургский» и Ледовом дворце, который уже принимал чемпионат в 2000 году.

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) проходит с 23 по 25 мая в Братиславе. Еще в сентябре прошлого года федерация приняла решение о том, что Санкт-Петербург примет игры Чемпионата, однако сейчас оно принято окончательно.

Так, помимо двух арен, СКК и Ледового, для проведения ЧМ-2023 планируется построить новую площадку. Новая площадка будет высотой 45 метров и сможет вместить до 21,5 тысячи зрителей. Помимо этого у арены будет подземный этаж с паркингом, ресторан, раздевалки для спортсменов, школа хоккея, зона массового катания, а также коммерческие помещения.

СКК «Петербургский» был построен в 1970-1979 годах и является одним из крупнейших спортивных объектов своего типа в Европе. Вместимость зала — 25 тысяч зрителей, высота основной части 40 метров, ее диаметр 160 метров, диаметр цокольной части 193 метра. В 2000 году их СКК ушли почти все крупные спортивные турниры — на смену появился Ледовый дворец.

Ледовый дворец был построен в 1999-2000 годах для проведения в нем Чемпионата мира по хоккею. Спортивно-концертный комплекс рассчитан на 12,3 тысяч зрителей. В настоящее время на арене играет петербургский хоккейный клуб СКА, проводятся концерты звезд российской и мировой эстрады.

Напомним, в конце прошлого года на заседании Градостроительного совета Санкт-Петербурга представили проект новой ледовой арены, которая появится на месте СКК «Петербургский». Здание комплекса планируют полностью демонтировать и на его месте построить абсолютно новый стадион.