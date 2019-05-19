Союз Европе футбольных ассоциаций обнародовал билетную программу финальной части чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Первый этап продаж начнется уже 12 июня и продлится до 12 июля. Всего будет реализовано полтора миллиона билетом для нейтральных болельщиков, еще 960 тысяч — для болельщиков сборных, которые выйдут в финальную стадию Евро-2020.

Петербуржцы смогут посетить групповые матчи чемпионата Европы по футболу за цену от 50 до 185 евро за билет (3600 — 13400 тысяч рублей). За игры в четвертьфинале предлагаются билеты от 75 до 225 евро (5400 — 16300 тысяч рублей).

Самые дешевые билеты на Евро-2020 будут продаваться на матчи групповой стадии и четвертьфинал в Баку, Будапеште и Бухаресте — их стоимость начинается от 30 евро за билет. Самые дорогие билеты на финальную игру в Лондоне — до 945 евро.

Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года — матчи будут проведены в 12 городах континента. В России матчи пройдут только в Петербурге — четыре игры турнира, включая 3 матча группового этапа, которые пройдут 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля. На работу организационного комитета в Петербурге выделено 376 миллионов рублей из федерального бюджета. Сумму, выделенную из бюджета, потратят на оплату труда, страховые взносы, НДФЛ , аренду офисных помещений , программу волонтеров и прочие организационные расходы. Подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу в 2020 году уже начали.