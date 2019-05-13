«Зенит» — Чемпион! Посмотрите, как петербургский футбольный клуб получил звание на собственном домашнем стадионе

Теперь официально: «Зенит» — Чемпион России! После матча сине-бело-голубых с московским футбольным клубом ЦСКА, петербуржцам торжественно вручили кубок с выгравированным логотипом — за процессом накануне лично следил нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба. «Зенит» становится чемпионом России в пятый раз за историю существования команды — трофей достанется петербуржцам на вечное хранение. Но на этом рекорды не заканчиваются — матч «Зенит»-ЦСКА на домашнем стадионе «Газпром Арена» стал самым посещаемым за время проведения российский премьер-лиги — 61 494 зрителя. «Собака.ru» собрала самые блестящие фотографии — посмотрите, как это было.