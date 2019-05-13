«Зенит» — Чемпион! Посмотрите, как петербургский футбольный клуб получил звание на собственном домашнем стадионе
Теперь официально: «Зенит» — Чемпион России! После матча сине-бело-голубых с московским футбольным клубом ЦСКА, петербуржцам торжественно вручили кубок с выгравированным логотипом — за процессом накануне лично следил нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба. «Зенит» становится чемпионом России в пятый раз за историю существования команды — трофей достанется петербуржцам на вечное хранение. Но на этом рекорды не заканчиваются — матч «Зенит»-ЦСКА на домашнем стадионе «Газпром Арена» стал самым посещаемым за время проведения российский премьер-лиги — 61 494 зрителя. «Собака.ru» собрала самые блестящие фотографии — посмотрите, как это было.
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Дух чемпионов #ВКаждомИзНас 🏆🦁 # @zenit_spb спасибо 🔥Это было очень круто,и я благодарна одному человеку,который просто взял меня как то на футбол! Не забуду мое первое впечатление и первые эмоции от игры,от стадиона ,просто от той атмосферы,которая была!☺️🦁 После этого я полюбила Зенит и футбол😘 Вообщем спасибо 🙏🏻 P.S раньше к футболу я относилась равнодушно! #дзюба #идетволна🌊 #дзюбамания #зенитчемпион #зенитцска#чемпионы#сбг
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Подведём итоги самых (пожалуй САМЫХ) насыщенных выходных. За три дня мы успели сделать все, что запланировали. Насладились всеми прелестями Санкт-Петербурга: начиная крышей на Лиговском и заканчивая Финским заливом (да, снова). Увидели два солнечных дня, а в один – промокли насквозь. Поняла ещё раз, что в Питере совсем другая атмосфера, совсем другие люди, все отличается от Москвы, если и не кардинально, то очень сильно. Ну а вишенкой на торте стал чемпионский матч, который побил все рекорды посещаемости (медленно, но верно движемся к 62 тысячам и выше). Было красиво. Больше нечего сказать. Только снова можно поблагодарить судьбу за то, что (КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ) показала мне футбол, который в свою очередь подарил мне друзей, эмоции и поводы гонять в самый прекрасный город на Земле. Чем меня так заинтересовал футбол? Этому нет простого объяснения. Затягивает, за этим интересно наблюдать, интересно болеть за команду, а потом радоваться её победам. Мы же не спрашиваем: чем тебе интересно смотреть сериалы или фильмы, верно? 😝
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Уходил со стадиона и увидел вот такое. Кажется, там что-то после матча происходило 🤔 Если серьёзно, то я вам завидую. Я не видел ни одной церемонии награждения Зенита вживую. Хотя почти всегда был в этот момент на стадионе. Но после финального свистка сразу надо было бежать, потому что работа только начинается. Сейчас смотрю фотки и сториз футболистов с церемонии. Эмоции зашкаливают. Хотел бы в этот момент побывать хотя бы на трибуне. Так же и в чемпионском Пулково. Вроде ты стоишь посреди этого праздника и внутри тебя всё горит, но выплеснуть эти эмоции ты не можешь. Хотя, чего я жалуюсь? Сам такое выбрал. А теперь - в мини-отпуск. Готовьтесь, в ближайшую неделю у меня в инстаграме будет очень много панд и китайских пейзажей. А потом выезд в Ростов! #Зенит #ИдетВолна #ЗенитЦСКА #ЗенитЧемпион #ЯЛюблюСвоюРаботу #ИдетВолна #ВКаждомИзНас
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Вообще вопросов нет. Чемпион. Абсолютно заслуженно. Причем путь @artem.dzyuba к золоту - самый долгий, витиеватый, драматичный, драйвовый. И киношный. Он успел выписать привычную диаграмму подъема даже за одну весну: от переставшей забивать звезды до автора самых важных голов и передач. А на матч чемпионской гордости с ЦСКА вышел не совсем здоровым и выдал ассистентский хет-трик. История. . #Дзюба #Дзидан #чемпион
Фото: Станислав Райков
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