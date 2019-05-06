Обвинение по делу в отношении Кокорина и Мамаева попросило приговорить футболистов к реальным срокам

Сегодня в Пресненском районном суде города Москвы начались обсуждения по делу в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого, обвиняемых в хулиганстве и нападениях. Теперь подсудимым грозит по полтора года колонии общего режима, а доводы защиты в сторону условного наказания считаются «надуманными, опровергаемыми и не исключающими вину».

Сторона обвинения просит назначить нападающему футбольного клуба «Зенит» Александру Кокорину полтора года колонии общего режима, а полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву — год и пять месяцев колонии. Других фигурантов уголовного дела, брата Александра Кокорина Кирилла и знакомого футболистов Александра Протасовицкого, обвинение просит приговорить к году и пяти месяца колонии соответственно. В случае, если судья согласится с требованием прокурора, футболистам придется провести в колонии еще по полгода — с учетом дней, проведенных в СИЗО.

«Мне хотелось бы особо отметить позицию подсудимых в суде — а это полное непризнание вины, так как они обвинили самих потерпевших, при этом потерпевшие подчеркнули, что не станут настаивать на жестком наказании. Показания подсудимых об отсутствии у них предварительного сговора полностью опровергаются видеозаписями и другими доказательствами», — передает «Медиазона» слова прокурора заседания Светланы Тарасовой.

Напомним, 8 октября футболисты участвовали в избиении чиновника Минпромторга. Пострадавший — директор департамента железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Он сделал замечание компании спортсменов, которые очень громко себя вели в кафе. В ответ футболисты оскорбили его по национальному признаку и ударили стулом по голове. Инцидент произошел в московской «Кофемании» на Большой Никитской улице. Помимо этого спортсмены спровоцировали конфликт с водителем Виталием Соловчуком. Максимальное наказание по статье за хулиганство (часть 2 статьи 213 УК РФ) — семь лет лишения свободы. Кроме того, по закону подозреваемых по этой статье могут арестовать и отправить в СИЗО до вынесения приговора в суде.

4 мая «Зенит» досрочно завоевал звание чемпиона России по футболу за три тура до окончания первенства. Сегодня клуб вничью сыграл 1:1 на выезде с «Ахматом» в Грозном и набрал 58 очков в 27 играх. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, также получит золотую медаль. «Все игроки, которые имеют право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат», — отметил президент клуба Александр Медведев.