«Зенит» выиграл чемпионат России

«Зенит» досрочно завоевал звание чемпиона России по футболу за три тура до окончания первенства. Сегодня клуб вничью сыграл 1:1 на выезде с «Ахматом» в Грозном и набрал 58 очков в 27 играх.

Соперник «Зенита», московский «Локомотив», проиграл 0:2 на выезде тульскому «Арсеналу» и остался на втором месте с 49 очками. Теперь при любом раскладе петербургская команда останется на первом месте в общем зачете — даже если железнодорожники выиграют все свои оставшиеся встречи в российской премьер-лиге, а «Зенит» проиграет, сообщает «Медуза».