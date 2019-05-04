«Зенит» выиграл чемпионат России
«Зенит» досрочно завоевал звание чемпиона России по футболу за три тура до окончания первенства. Сегодня клуб вничью сыграл 1:1 на выезде с «Ахматом» в Грозном и набрал 58 очков в 27 играх.
Соперник «Зенита», московский «Локомотив», проиграл 0:2 на выезде тульскому «Арсеналу» и остался на втором месте с 49 очками. Теперь при любом раскладе петербургская команда останется на первом месте в общем зачете — даже если железнодорожники выиграют все свои оставшиеся встречи в российской премьер-лиге, а «Зенит» проиграет, сообщает «Медуза».
«ЗЕНИТ» — ЧЕМПИОН РОССИИ 2018/19!— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 мая 2019 г.
Дух чемпионов — #ВКаждомИзНас! pic.twitter.com/sRO1NNyYt1
Ранее «Собака.ru» сообщала, что «Зенит» одержал победу вдесятером.
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