Фоторепортаж: «Зенит» обыграл «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Вечером 21 февраля на петербургском стадионе «Газпром Арена» ФК «Зенит» обыграл турецкий «Фенербахче» со счетом 3:1.
Петербургская команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы. Голы на этом матче забили Магомед Оздоев (4-я минута) и Сердар Азмун (37-я и 76-я минуты). Гол у «Фенербахче» принадлежит Мехмету Топалу (43-я минута).
На игру пришли 50 448 болельщиков.
Фото: Станислав Райков
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.