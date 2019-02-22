Фоторепортаж: «Зенит» обыграл «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Вечером 21 февраля на петербургском стадионе «Газпром Арена» ФК «Зенит» обыграл турецкий «Фенербахче» со счетом 3:1.

Петербургская команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы. Голы на этом матче забили Магомед Оздоев (4-я минута) и Сердар Азмун (37-я и 76-я минуты). Гол у «Фенербахче» принадлежит Мехмету Топалу (43-я минута).

На игру пришли 50 448 болельщиков.