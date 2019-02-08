Зимой 2018-2019 петербужцы не только снова полюбили беговые лыжи, но и активно становятся на коньки (кто-то даже впервые). В городе работают открытые катки в общественных пространствах (Новая Голландия), у моря («Севкабель Порт») и в парках. Площадка на Большой площади в ЦПКиО славится и размерами, и доступностью: кататься здесь можно абсолютно бесплатно. Кроме этого, она теперь и обеспечена до конца зимы специальными помощниками от «Билайн» – пластиковыми фигурами зверей с утяжелителями. Мобильный оператор устроил здесь же рядом с самым большим естественным катком в городе фотозону с инсталляцией «Живи на яркой стороне», поставил скамейки для отдыха и сопроводил их зарядками для мобильных телефонов.

Время работы катка: 10.00 - 22.00

Коньки перестают выдавать в аренду за час до закрытия

Большая площадь, ЦПКиО, Елагин остров



