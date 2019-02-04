В Петербурге потратят более 370 млн рублей на организацию матчей чемпионата Европы по футболу
На организацию в Петербурге чемпионата Европы 2020 года из федерального бюджета выделят 376,4 млн рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на проект соответствующего федерального закона.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Его организуют несколько стран, в том числе Россия. Вся российская часть турнира (три матча групповой стадии и четвертьфинал) пройдет в Петербурге.
Сумму, выделенную из бюджета, потратят на оплату труда, страховые взносы, НДФЛ , аренду офисных помещений , программу волонтеров и прочие организационные расходы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.