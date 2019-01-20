Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о завершении карьеры

Петербургская фигуристка и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елизавета Туктамышева скоро завершит спортивную карьеру. О том, когда именно произойдет это событие, она сообщила в прямом эфире в Instagram.

«Не знаю, сколько ещё выдержит моё здоровье. Может сезон, может два. Но всё равно это почти конец карьеры. Я уже 10 лет катаюсь», — рассказала 22-летняя спортсменка.

Елизавета Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года, чемпионка Европы – 2015, чемпионка России – 2013, бронзовый призёр чемпионата Европы – 2013, победительница финала Гран-при сезона-2014/15. В сезоне-2018/19 впервые за три года вышла в финал Гран-при. Запомнилась зажигательным показательным выступлением под Бритни Спирс с раздеванием, наделавшим много шума.