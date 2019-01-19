СМИ: Дзюба может уйти из «Зенита» ради карьеры в английском «Эвертоне»
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» и капитан сборной России Артем Дзюба может перейти в английский «Эвертон». Об этом сообщает издание RT, ссылаясь на информацию источника.
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Артем Дзюба в съемке для августовского номера журнала "Собака.ru"
Сообщается, что переход Дзюбы может стать как арендой, так и полноценным трансфером футболиста в английский клуб. По информации источников, Ливерпульский ФК интересовался нападающим «Зенита» еще летом прошлого года. «Зенит» в свою очередь не останется без игрока — отмечается, что петербургский футбольный клуб заинтересован в одном из членов команды «Эвертон» и может совершить «обмен» игроками.
Контракт Артема Дзюбы с «Зенитом» рассчитан на период до июля 2020 года. RT сообщает, что Дзюба, в свою очередь, не против переезда в Англию и перехода в другую команду, а главный тренер ливерпульского клуба «Эвертон» Марк Силва заинтересован в его услугах.
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Артем Дзюба на обложке августовского номера журнала "Собака.ru"
Напомним, в августе стало известно, что нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вошел в Топ-25 бомбардиров отечественного футбола. В сентябре Дзюба стал капитаном сборной России по футболу после ухода Игоря Акинфеева. В декабре Дзюба был признан лучшим футболистом года. А 24 декабря, перед матчем петербуржского СКА и московского ЦСКА, Дзюба показал себя с другой стороны и примерил хоккейную форму.
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