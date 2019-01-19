СМИ: Дзюба может уйти из «Зенита» ради карьеры в английском «Эвертоне»

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» и капитан сборной России Артем Дзюба может перейти в английский «Эвертон». Об этом сообщает издание RT, ссылаясь на информацию источника.

Артем Дзюба в съемке для августовского номера журнала "Собака.ru"

Сообщается, что переход Дзюбы может стать как арендой, так и полноценным трансфером футболиста в английский клуб. По информации источников, Ливерпульский ФК интересовался нападающим «Зенита» еще летом прошлого года. «Зенит» в свою очередь не останется без игрока — отмечается, что петербургский футбольный клуб заинтересован в одном из членов команды «Эвертон» и может совершить «обмен» игроками. Артем Дзюба: «Круче Чемпионата в моей карьере ничего не было. Вопрос в том, как жить дальше?»

Контракт Артема Дзюбы с «Зенитом» рассчитан на период до июля 2020 года. RT сообщает, что Дзюба, в свою очередь, не против переезда в Англию и перехода в другую команду, а главный тренер ливерпульского клуба «Эвертон» Марк Силва заинтересован в его услугах.