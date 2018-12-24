Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграют футбольный матч против сотрудников СИЗО, пишет «МК». Как сообщают правозащитники, в изоляторе есть все условия для игры.

Идею проведения матча поддержали в Федеральной службе исполнения наказаний. По словам замдиректора ФСИН Валерия Мексименко, в арестанты уже играли с охранниками, но в ни разу в таких мероприятиях не принимали участие звезды футбола.

Напомним, спортсмены Кокорин и Мамаев будут находится в СИЗО до 8 февраля. В октябре футболисты участвовали в избиении чиновника Минпромторга. Пострадавший — директор департамента железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Он сделал замечание компании спортсменов, которые очень громко себя вели в кафе. В ответ футболисты оскорбили его по национальному признаку и ударили стулом по голове. Инцидент произошел в московской "Кофемании" на Большой Никитской улице. Помимо этого спортсмены спровоцировали конфликт с водителем Виталием Соловчуком.-

11 октября суд Москвы арестовал Мамаева, Кокорина и его младшего брата. 18 октября спортсменам предъявили обвинения в хулиганстве и побоях. Однако 21 декабря стало известно, что статью обвинения переквалифицировали, и теперь футболистов обвиняют в «умышленном причинении легкого вреда здоровью».

За Александра Кокорина в суде поручились президент «Зенита» Фурсенко и главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак.