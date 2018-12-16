СКА рассказали, как будет проходить первый хоккейный матч на стадионе Зенита
Сегодня на стадионе «Газпром-Арена» пройдет первый хоккейный матч между сборными России и Финляндии. В СКА рассказали о том, как доехать до места на бесплатных шатлах, проходе на арену, фестивале Hockey Classic и ограничении движения. «Собака.ru» собрала памятку хоккейному болельщику.
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На арене уже залили лед. Фото: официальная страница СКА ВКонтакте
Автобусы-шатлы, которые обеспечивали перевозку футбольных фанатов до стадиона этим летом, во время проведения Чемпионата Мира по футболу, снова начнут свое движение. Сегодня, перед хоккейным матчем Россия-Финляндия, и 22 декабря, перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА, организовано движение бесплатных автобусов. Сообщается, что всего на линию выйдут 95 машин, вместимость каждой из которых — 150 пассажиров. После окончания матча автобусы также будут развозить хоккейных болельщиков в течении двух часов.
В период c 14:00 до 17:00 будут открыты маршруты:
— S3 от ст. метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров».
— S4 от ст. метро «Выборгская» до автостанции «Крестовский остров».
— S6 от ст. метро «Чкаловская» до Спортивной улицы.
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Схема прохода к арене. Фото: официальный сайт СКА
В СКА также предупредили о том, сколько времени займет прохождение осмотра, который необходим для того, чтобы попасть на территорию стадиона. Администрация просит приходить пораньше и не брать на матч громоздкие пакеты, рюкзаки и сумки — их можно будет оставить в камерах хранения, расположенных до пунктов осмотра. Доступ на стадион будет открыт за три часа до начала матча — в 14:00. В это же время начнет работу Hockey Classic Fest.
На фестивале болельщики смогут провести время до игры и в перерывах встречи. В фойе разместилась выставка Музея Хоккея к 100-летию Анатолия Тарасова. С музыкальной программой выступят группы «Самоцветы» и «Пролетарское Танго», а хедлайнером станет «Мумий Тролль». Для детей оборудована специальная игровая зона, а также приедет сам Дед Мороз.
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Фото: официальный сайт СКА
В администрации хоккейного клуба СКА рассказали о том, что все-таки введут ряд ограничений движения транспорта в городе. С 00.00 15 декабря до 24.00 16 декабря и в период времени с 00.00 21 декабря до 24.00 22 декабря движения транспортных средств будет ограничено путем установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Полный список можно посмотреть здесь.
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