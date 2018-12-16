СКА рассказали, как будет проходить первый хоккейный матч на стадионе Зенита

Автобусы-шатлы, которые обеспечивали перевозку футбольных фанатов до стадиона этим летом, во время проведения Чемпионата Мира по футболу, снова начнут свое движение. Сегодня, перед хоккейным матчем Россия-Финляндия, и 22 декабря, перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА, организовано движение бесплатных автобусов. Сообщается, что всего на линию выйдут 95 машин, вместимость каждой из которых — 150 пассажиров. После окончания матча автобусы также будут развозить хоккейных болельщиков в течении двух часов.

В период c 14:00 до 17:00 будут открыты маршруты:

— S3 от ст. метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров».

— S4 от ст. метро «Выборгская» до автостанции «Крестовский остров».

— S6 от ст. метро «Чкаловская» до Спортивной улицы.