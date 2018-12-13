Артем Дзюба стал лучшим футболистом года

РФС подвел итоги и года и назвал лучшего футболиста. Им стал капитан национальной сборной и нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Он набрал 279 баллов и обогнал Игоря Акинфеева (168 баллов), Марио Фернандеса (138 баллов), Романа Зобнина (104 баллов) и Дениса Черышева (49 баллов).

В опросе участвовали РФС участвовали тренеры, топ-менеджеры российских клубов, журналисты «Спорт-Экспресса» и болельщики. Награда вручается с 2016 года.