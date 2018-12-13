Артем Дзюба стал лучшим футболистом года
РФС подвел итоги и года и назвал лучшего футболиста. Им стал капитан национальной сборной и нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Он набрал 279 баллов и обогнал Игоря Акинфеева (168 баллов), Марио Фернандеса (138 баллов), Романа Зобнина (104 баллов) и Дениса Черышева (49 баллов).
В опросе участвовали РФС участвовали тренеры, топ-менеджеры российских клубов, журналисты «Спорт-Экспресса» и болельщики. Награда вручается с 2016 года.
Напомним, 4 сентября Дзюба стал капитаном сборной России. 2 сентября на поле стадиона «Санкт-Петербург» состоялась встреча «Зенита» и «Спартака», которая закончилась ничьей. Несмотря на то, что сине-бело-голубые потеряли первые очки в РПЛ, команда продолжает лидировать с 16 очками. У московского «Спартака» 14 очков и второе место.
Игра против «Спартака», которую также смотрел лидер группировки «Ленинград» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров (пришедший на матч после выступления на Дворцовой площади), стала самой посещаемой за последние 34 года — в общей сложности на петербургском стадионе побывали 61 467 зрителей.
Артем Дзюба
В интервью для августовского номера журнала «Собака.ru»
Все испытания точно были не зря, хотя путь был непростой. Тренер Леонид Слуцкий однажды правильно заметил: «Нужно относиться к хвале и хуле одинаково: не забывайте, что эти голоса лживы». Я опираюсь на собственные соображения о том, что хорошо, а что нет. У меня есть четкие понятия. Я принципиальный человек.
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