Президент «Зенита» Фурсенко и главный тренер Семак поручились за Кокорина в суде

Президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко представил в Мосгорсуд лично подписанную характеристику на нападающего клуба Александра Кокорина с просьбой отменить арест и отдать его на поруки.

Помимо этого главный тренер «Зенита» Сергей Семак выдал личное поручительство за Кокорина. Фурсенко просит изменить меру пресечения спортсмену, чтобы тот смог вернуться к тренировкам. Как пишет «Фонтанка», судья Юлия Манеркина отказалась приобщать характеристику от Фурсенко к материалам дела как внепроцессуальную, но пообещала учесть мнение функционера при вынесении постановления.

Напомним, 18 октября футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину предъявили обвинения в хулиганстве и побоях.