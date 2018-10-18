Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения в хулиганстве и побоях

Футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину предъявили обвинения в хулиганстве и побоях, сообщается на сайте управления МВД России по Москве.

Кокорина, Мамаева и «их соучастника» обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ (Побои) и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (Хулиганство). Помимо этого брату Александра Кокорина Кириллу также предъявлено обвинение по трем эпизодам побоев и одному эпизоду хулиганства.

Напомним, 8 октября футболисты участвовали в избиении чиновника Минпромторга. Пострадавший - директор департамента железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Он сделал замечание компании спортсменов, которые очень громко себя вели в кафе. В ответ футболисты оскорбили его по национальному признаку и ударили стулом по голове. Инцидент произошел в московской "Кофемании" на Большой Никитской улице. Помимо этого спортсмены спровоцировали конфликт с водителем Виталием Соловчуком.

Максимальное наказание по статье за хулиганство (часть 2 статьи 213 УК РФ) — семь лет лишения свободы. Кроме того, по закону подозреваемых по этой статье могут арестовать и отправить в СИЗО до вынесения приговора в суде.

В СМИ также появилась информация, что «Зенит» может расторгнуть сотрудничество с Кокориным. ФК «Краснодар» опубликовал официальное заявление, в котором пообещал найти способ разорвать контракт с Мамаевым. Драка получила широкое освещение в СМИ и огромное количество негативных отзывов в интернете, а также среди поклонников футбола.

Кокорин и Мамаев уже во второй раз участвуют в крупном скандале. В 2016 году через несколько дней после вылета сборной с чемпионата футболисты широко отдыхали и пили дорогое шампанское под российский гимн в ночном клубе в Монако. Позже они принесли извинения за неподобающее поведение. За сборную России они никогда больше не играли.