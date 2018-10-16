«Зенит» показал дизайн банкноты в 50 фунтов с лицом Артема Дзюбы
«Зенит» выложил на своей англоязычной странице в Twitter банкноту в 50 фунтов с лицом нападающего Артема Дзюбы. В клубе добавили, что на эти деньги можно купить купить 8,6 билета на игру с «Бордо» в третьем туре группового этапа Лиги Европы, который пройдет в Петербурге 25 октября.
Петербургский клуб находится на первой строчке турнирной таблицы РПЛ. В активе сине-бело-голубых — 25 очков. В Лиге Европы «Зенит» возглавляет группу C, в которую также попали «Копенгаген» и «Славия».
Напомним, Артем Дзюба вошел в Топ-25 бомбардиров отечественного футбола. На матче между «Зенитом» и «Уфой» футболист забил седьмой гол в этом сезоне. Всего на его счету 139 голов — таким образом Дзюба смог подняться в Клубе Григория Федотова на 25-место.
Клуб представляет собой символический рейтинг, объединяющий советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов.
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