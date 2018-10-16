«Зенит» показал дизайн банкноты в 50 фунтов с лицом Артема Дзюбы

«Зенит» выложил на своей англоязычной странице в Twitter банкноту в 50 фунтов с лицом нападающего Артема Дзюбы. В клубе добавили, что на эти деньги можно купить купить 8,6 билета на игру с «Бордо» в третьем туре группового этапа Лиги Европы, который пройдет в Петербурге 25 октября.

Петербургский клуб находится на первой строчке турнирной таблицы РПЛ. В активе сине-бело-голубых — 25 очков. В Лиге Европы «Зенит» возглавляет группу C, в которую также попали «Копенгаген» и «Славия».