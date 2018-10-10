На Кокорина и Мамаева завели уголовное дело

В отношении нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева завели уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ).

Кокорину и Мамаеву предложили добровольно явиться на допрос до 18 часов 10 октября. В противном случае, подчеркнули в полиции, их объявят в федеральный розыск.

Первоначально дело в отношении футболистов было заведено по статье о побоях (116 УК РФ). Статья о хулиганстве — более тяжелая, она предусматривает до пяти лет лишения свободы (в случае группового хулиганства — до семи лет).

Напомним, 8 октября футболисты участвовали в избиении чиновника Минпромторга. Пострадавший - директор департамента железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Он сделал замечание компании спортсменов, которые очень громко себя вели в кафе. В ответ футболисты оскорбили его по национальному признаку и ударили стулом по голове. Инцидент произошел в московской "Кофемании" на Большой Никитской улице. Помимо этого спортсмены участвовали в драке с водителем ведущей "Первого канала".

В СМИ также появилась информация, что «Зенит» может расторгнуть сотрудничество с Кокориным. Футболистов уже вызвали на допрос в полицию. Пока спортсмены значатся свидетелями в делах об избиении чиновника и водителя. ФК «Краснодар» опубликовал официальное заявление, в котором пообещал найти способ разорвать контракт с Мамаевым. Драка получила широкое освещение в СМИ и огромное количество негативных отзывов в интернете, а также среди поклонников футбола.

Кокорин и Мамаев уже во второй раз участвуют в крупном скандале. В 2016 году через несколько дней после вылета сборной с чемпионата футболисты широко отдыхали и пили дорогое шампанское под российский гимн в ночном клубе в Монако. Позже они принесли извинения за неподобающее поведение. За сборную России они никогда больше не играли.