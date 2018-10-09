Кокорина и Мамаева вызвали на допрос в полицию

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева вызвали на допрос в связи с двумя потасовками в столице. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня в адрес футбольных клубов «Краснодар» и «Зенит» направлены повестки с вызовом Мамаева и Кокорина на допрос в отдел МВД «Пресненский», — сказал собеседник агентства. В случае неявки спортсменов, они будут доставлены принудительно.

Напомним, московское МВД возбудило уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои) после драки нападающего «Зенита» Александра Кокорина и футболиста «Краснодара» Павла Мамаева с чиновниками Минпромторга. Позже в СМИ появилась информация, что «Зенит» может расторгнуть сотрудничество с Кокориным.

Пострадавший — директор департамента железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Он сделал замечание компании спортсменов, которые очень громко себя вели в кафе. В ответ футболисты оскорбили его по национальному признаку и ударили стулом по голове. Инцидент произошел в московской «Кофемании» на Большой Никитской улице.

Драка получила широкое освещение в СМИ и огромное количество негативных отзывов в интернете, а также среди поклонников футбола.

Кокорин и Мамаев уже во второй раз участвуют в крупном скандале. В 2016 году через несколько дней после вылета сборной с чемпионата футболисты широко отдыхали и пили дорогое шампанское под российский гимн в ночном клубе в Монако. Позже они принесли извинения за неподобающее поведение. За сборную России они никогда больше не играли.