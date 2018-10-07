Спортсменка из Петербурга завоевала первую победу на турнире UFC
Боец смешанных единоборств из Петербург Яна Куницкая одержала первую победу на турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе. Девушка оказалась сильнее совей соперницы Ланы Лансберг из Швеции.
Весь поединок Куницкая вела счет по количеству ударов. Она проводила разнообразные приемы в течение трех раундов боя. Победу россиянке присудили единогласным решением судей.
Яна Куницкая входит в десятку лучших девушек-бойцов в весовой категории 65,6 кг. Она является чемпионкой страны по хэквондо и тайскому боксу. Также она несколько раз выигрывала борцовский турниры по рукопашному бою и кикбоксингу.
Самым обсуждаемым поединком турнира UFC стал бой российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Особенность поединка была в том, что ему предшествовал личный конфликт бойцов.
Победителем стал Нурмагомедов — он защитил звание чемпиона UFC. После боя он вступил в словесную перепалку с людьми возле ринга, которая переросла в массовую драку между командами дагестанского спортсмена и Макгрегора.
Несмотря на свою победу, Нурмагомедов покинул турнир без пояса — его отказались вручать из соображений безопасности. После драки американская полиция задержала нескольких представителей его команды.
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