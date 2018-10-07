Спортсменка из Петербурга завоевала первую победу на турнире UFC

Самым обсуждаемым поединком турнира UFC стал бой российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Особенность поединка была в том, что ему предшествовал личный конфликт бойцов.

Победителем стал Нурмагомедов — он защитил звание чемпиона UFC. После боя он вступил в словесную перепалку с людьми возле ринга, которая переросла в массовую драку между командами дагестанского спортсмена и Макгрегора.

Несмотря на свою победу, Нурмагомедов покинул турнир без пояса — его отказались вручать из соображений безопасности. После драки американская полиция задержала нескольких представителей его команды.