Алина Загитова установила три мировых рекорда на турнире в Германии

Российская фигуристка Алина Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой на турнире Nebelhorn Trophy в Германии. Девушка установила рекорд в произвольной программе, а также по сумме двух прокатов, пишет РБК.

В произвольной программа Загитова набрала 158,59 баллов, а сумма прокатов составила 238,43 балла.На втором месте после российской спортсменки оказалась японка Маи Михара, набравшая 209,22 балла. На третьей строчке — бельгийка Луна Хендрикс (204,16).

Накануне Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе. Девушка выполнила каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, двойной аксель и тройной флип.

Турнир Nebelhorn Trophy — первый для Загитовой в этом сезоне.

Ранее 14-летняя российская фигуристка впервые в истории выполнила лутц - четверной прыжок, который считается исключительно мужским элементом.