18+

«Зенит» впервые сыграет в фиолетовой форме

Петербургский футбольный клуб «Зенит» впервые сыграют в фиолетовой форме. Это произойдет 9 сентября на товарищеском матче с казахстанским «Кайратом».

 

 

Форму создали под вдохновением от трех компонентов: золотые цвета победителей, энергия клуба и произведения знаменитого Карла Фаберже, которые созданы в Петербурге для императорской семьи.

Ранее «Зенит» показал выездную форму из переработанного пластика. На создание этого комплекта дизайнеров вдохновил стадион «Санкт-Петербург», как одна из самых «современных, технологичных и масштабных арен России».

 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров