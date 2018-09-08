«Зенит» впервые сыграет в фиолетовой форме

Форму создали под вдохновением от трех компонентов: золотые цвета победителей, энергия клуба и произведения знаменитого Карла Фаберже, которые созданы в Петербурге для императорской семьи.

Ранее «Зенит» показал выездную форму из переработанного пластика. На создание этого комплекта дизайнеров вдохновил стадион «Санкт-Петербург», как одна из самых «современных, технологичных и масштабных арен России».