«Зенит» впервые сыграет в фиолетовой форме
Петербургский футбольный клуб «Зенит» впервые сыграют в фиолетовой форме. Это произойдет 9 сентября на товарищеском матче с казахстанским «Кайратом».
В воскресенье впервые в истории сыграем в фиолетовой форме! 👕— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 7 сентября 2018 г.
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Форму создали под вдохновением от трех компонентов: золотые цвета победителей, энергия клуба и произведения знаменитого Карла Фаберже, которые созданы в Петербурге для императорской семьи.
Ранее «Зенит» показал выездную форму из переработанного пластика. На создание этого комплекта дизайнеров вдохновил стадион «Санкт-Петербург», как одна из самых «современных, технологичных и масштабных арен России».
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