Артем Дзюба стал капитаном сборной России
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба назначен капитаном сборной России, пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на главного тренера Станислава Черчесова. Герой августовской обложки журнала «Собака.ru» выведет нашу команду на поле во время встречи со сборной Турции.
До этого капитаном российской сборной был вратарь Игорь Акинфеев, но игрок ЦСКА не сможет присутствовать на игре из-за травмы. Основным вратарем национальной команды в предстоящем матче будет еще один игрок «Зенита» – Андрей Лунев.
2 сентября на поле стадиона «Санкт-Петербург» состоялась встреча «Зенита» и «Спартака», которая закончилась ничьей. Несмотря на то, что сине-бело-голубые потеряли первые очки в РПЛ, команда продолжает лидировать с 16 очками. У московского «Спартака» 14 очков и второе место.
Игра против «Спартака», которую также смотрел лидер группировки «Ленинград» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров (пришедший на матч после выступления на Дворцовой площади), стала самой посещаемой за последние 34 года — в общей сложности на петербургском стадионе побывали 61 467 зрителей.
Артем Дзюба
В интервью для августовского номера журнала «Собака.ru»
Все испытания точно были не зря, хотя путь был непростой. Тренер Леонид Слуцкий однажды правильно заметил: «Нужно относиться к хвале и хуле одинаково: не забывайте, что эти голоса лживы». Я опираюсь на собственные соображения о том, что хорошо, а что нет. У меня есть четкие понятия. Я принципиальный человек.
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