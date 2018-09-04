Артем Дзюба стал капитаном сборной России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба назначен капитаном сборной России, пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на главного тренера Станислава Черчесова. Герой августовской обложки журнала «Собака.ru» выведет нашу команду на поле во время встречи со сборной Турции.

До этого капитаном российской сборной был вратарь Игорь Акинфеев, но игрок ЦСКА не сможет присутствовать на игре из-за травмы. Основным вратарем национальной команды в предстоящем матче будет еще один игрок «Зенита» – Андрей Лунев.