Фоторепортаж: как прошел главный матч сезона между «Зенитом» и «Спартаком»

2 сентября на поле стадиона «Санкт-Петербург» состоялась встреча «Зенита» и «Спартака», которая закончилась ничьей. Несмотря на то, что сине-бело-голубые потеряли первые очки в РПЛ, команда продолжает лидировать с 16 очками. У московского «Спартака» 14 очков и второе место.

Игра против «Спартака», которую также смотрел лидер группировки «Ленинград» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров (пришедший на матч после выступления на Дворцовой площади), стала самой посещаемой за последние 34 года — в общей сложности на петербургском стадионе побывали 61 467 зрителей. Фотограф «Собака.ru» запечатлел основные моменты главной игры сезона.

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