«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью

«Зенит» и «Спартак» сыграли в ничью в матче 6-го тура чемпионата России, который проходил 2 сентября на стадионе

В первом тайме, после столкновения с Артемом Дзюбой, травму получил Самюэль Жиго. Защитник «Спартака» не смог продолжить игру.

Петербургские футболисты потеряли первые очки в РПЛ, но продолжают лидировать с 16 очками. Московский «Спартак» с 14 очками занимает второе место.