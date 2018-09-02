«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью
«Зенит» и «Спартак» сыграли в ничью в матче 6-го тура чемпионата России, который проходил 2 сентября на стадионе
В первом тайме, после столкновения с Артемом Дзюбой, травму получил Самюэль Жиго. Защитник «Спартака» не смог продолжить игру.
Петербургские футболисты потеряли первые очки в РПЛ, но продолжают лидировать с 16 очками. Московский «Спартак» с 14 очками занимает второе место.
Все, 0:0. Матч окончен. Уходим на сентябрьский перерыв на первом месте! #ЗенитСпартак pic.twitter.com/MY3Z6PLlL3— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 2 сентября 2018 г.
Матч не обошелся без происшествий: на 65 минуте встречи на поле стадиона упал квадрокоптер DJI Phantom весом чуть больше килограмма. Футболисты в этот момент находились на другой части поля и никто не пострадал.
На поле рухнул Dji Phantom pic.twitter.com/Z9Ey7S7r80— Andrey Burtsev (@AndrewBurtsev) 2 сентября 2018 г.
Игра против «Спартака» стала самой посещаемой за последние 34 года, сообщает пресс-служба «Зенита». Посмотреть на двух команд пришли 61 467 зрителей.
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