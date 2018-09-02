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«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью

«Зенит» и «Спартак» сыграли в ничью в матче 6-го тура чемпионата России, который проходил 2 сентября на стадионе 

В первом тайме, после столкновения с Артемом Дзюбой, травму получил Самюэль Жиго. Защитник «Спартака» не смог продолжить игру.

Петербургские футболисты потеряли первые очки в  РПЛ, но продолжают лидировать с 16 очками. Московский  «Спартак» с 14 очками занимает второе место.

 

Матч не обошелся без происшествий: на 65 минуте встречи на поле стадиона упал квадрокоптер DJI Phantom весом чуть больше килограмма. Футболисты в этот момент находились на другой части поля и никто не пострадал. 

 

 

Игра против «Спартака» стала самой посещаемой за последние 34 года, сообщает пресс-служба «Зенита». Посмотреть на двух команд пришли 61 467 зрителей. 

 

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