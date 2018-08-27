Артем Дзюба вошел в топ-25 бомбардиров в истории российского и советского футбола

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вошел в Топ-25 бомбардиров отечественного футбола. На матче между «Зенитом» и «Уфой» футболист забил седьмой гол в этом сезоне. Всего на его счету 139 голов — таким образом Дзюба смог подняться в Клубе Григория Федотова на 25-место.

Клуб представляет собой символический рейтинг, объединяющий советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов. По бомбардирским показателям форвард превзошел бывшего нападающего «Зенита» и московского «Спартака» Сергея Сальникова.