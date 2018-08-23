«Зенит» обыграл «Мольде» со счетом 3:1

Отметим, что в стартовом составе вышли вратарь Андрей Лунев, защитники Александр Анюков (капитан команды), Бранислав Иванович, Миха Мевля и Игорь Смольников, полузащитники Матиас Краневиттер, Эрнани, Далер Кузяев и Роберт Мак, нападающие Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

Среди игроков не оказалось Кристиана Нобоа — из-за травмы до конца года ключевой игрок нынешнего «Зенита» выбыл. Как отмечает «Фонтанка», в поддержку Нобоа клуб организовал перед матчем акцию. На арене «Санкт-Петербург» был установлен стенд с изображением футболиста и облачками, в которых каждый мог пожелать эквадорцу скорейшего выздоровления. Болельщики «Зенита» с большим желанием откликнулись на флешмоб: уже за 40 минут до начала игры все облачка были заполнены, и зрители писали свои пожелания в пространстве между ними. В раздевалке на месте Нобоа повесили майку с пингвиненком и подписью «Мы с тобой». Трудно даже представить, насколько сейчас тяжело эквадорскому полузащитнику, но такая поддержка дорогого стоит.