«Зенит» обыграл «Мольде» со счетом 3:1
Петербургская команда «Зенит» обыграла норвежский ФК «Мольде» в матче плей-офф Лиги Европы. Игра закончилась со счетом 3:1.
Счет открыли футболисты «Мольде» на 42-ой минуты, но петербургским игрокам удалось сравнять счет: на 71-й мяч забил нападающий и герой нашей августовской обложки Артем Дзюба. Затем Заболотный забил второй мяч на 80-ой минуте, а на 90-ой третий гол в ворота противника реализовал Мевля.
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Фото: fc-zenit.ru
Отметим, что в стартовом составе вышли вратарь Андрей Лунев, защитники Александр Анюков (капитан команды), Бранислав Иванович, Миха Мевля и Игорь Смольников, полузащитники Матиас Краневиттер, Эрнани, Далер Кузяев и Роберт Мак, нападающие Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.
Среди игроков не оказалось Кристиана Нобоа — из-за травмы до конца года ключевой игрок нынешнего «Зенита» выбыл. Как отмечает «Фонтанка», в поддержку Нобоа клуб организовал перед матчем акцию. На арене «Санкт-Петербург» был установлен стенд с изображением футболиста и облачками, в которых каждый мог пожелать эквадорцу скорейшего выздоровления. Болельщики «Зенита» с большим желанием откликнулись на флешмоб: уже за 40 минут до начала игры все облачка были заполнены, и зрители писали свои пожелания в пространстве между ними. В раздевалке на месте Нобоа повесили майку с пингвиненком и подписью «Мы с тобой». Трудно даже представить, насколько сейчас тяжело эквадорскому полузащитнику, но такая поддержка дорогого стоит.
Тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью RT назвал победу заслуженной, при этом подчеркнул недовольство пропущенным мячом.
Сергей Семак
Главный тренер ФК «Зенит»:
«В первом тайме тяжело втягивались в игру и, к большому сожалению, пропустили. Так же было и в матче с «Уралом». Сложно возвращаться в игру эмоционально и физически, уступая в счёте. Ребята молодцы — во втором тайме играли гораздо лучше, создавали моменты. Хорошо, что смогли забить. Заслуженно победили, но жаль, что пропустили. Понимаем, откуда приходят мячи — практически единственный полумомент у наших ворот завершился пропущенным голом. Во втором тайме игроки «Мольде» хорошо контратаковали. В целом это хорошая и крепкая команда, поэтому вдвойне почётно отыграться и одержать победу. Прекрасно понимаем, что это двухраундовое противостояние. Самый важный матч — ответный, и в нашем противостоянии ещё ничего не решено».
Все, 3:1! С победой, сине-бело-голубые! #ЗенитМольде pic.twitter.com/VaOoZvKi8L— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 23 августа 2018 г.
Добавим, что ответная встреча пройдет в Норвегии 30 августа.
Ранее Петербург признали самым популярным городом у футбольных болельщиков. Матч «Зенит» — «Урал» посетило более 45 тысяч человек.
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