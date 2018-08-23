Россияне впервые в истории стали чемпионами мира по аргентинскому танго

Москвичи Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина заняли первое место в категории сценическое танго на чемпионате мира по этому танцу. Финал соревнований прошел в среду в Буэнос-Айресе. «Золото» у России в этом виде спорта впервые — раньше наши танцоры не поднимались выше третьего места.

В финал в этом году вышли пять пар из России. Помимо первого, призовое пятое место также заняла петербургско-московская пара — Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева.

«Мы очень рады за Россию, за Диму Васина с Сагдианой. Это абсолютно заслуженно, потому что Россия сейчас находится на высоком уровне в аргентинском танго, а Дима достойнее всех, чтобы написать новую страницу истории», — добавил Кузнецов.

Организаторы сообщают, что всего для участия в отборочных турах в Буэнос-Айресе зарегистрировалось 11 российских пар. В общей сложности в соревнованиях в этом году участвуют более 500 пар.

В прошлом году пара из Петербурга победила на Чемпионате Европы по аргентинскому танго. Мы поговорили с чемпионами о том, каким был их путь к победе и мешает ли на нем любовь.