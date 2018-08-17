В фигурном катании обнулили все мировые рекорды

Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды в фигурном катании, которые были установленные до сезона 2018/2019. Это коснулось и рекордов российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Теперь все установленные рекорды считаются историческими.

Рекорды обнулили после изменений в системе оценок. Теперь уровень исполнения оценивают по шкале от минус пяти до плюс пяти баллов, а не в диапазоне от минус трех до плюс трех, как было раньше, пишет Meduza.

В феврале олимпийская чемпионка Алина Загитова установила рекорд в женском катании в короткой программе, набрав 82,92 балла. За несколько минут до этого рекорд установила другая фигуристка - Евгения Медведева.