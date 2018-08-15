Сотрудник петербургского метро финишировал в триатлоне «Ironman» — одном из самых сложных в мире

Эдуард работает электромехаником дистанции №2 Службы сигнализации, централизации и блокировки в метро. Сложнейшую дистанцию он преодолел за 13 часов 42 минут – «по-настоящему выдающийся результат для спортсмена-любителя».

Сотрудник петербургского метрополитена Эдуард Пелля финишировал в одном из самых сложных и тяжелых соревнований в мире – триатлоне «Ironman», которое в этом году проходило в Таллине. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

«Эдуард Пелля – большой любитель спорта и здорового образа жизни, он неоднократно становился участником экстремальных соревнований. В его коллекции, например, классические марафоны, заплывы „Onego swim ultra“ на 140 километров и „Swimrun Ladoga“ на 100 километров, зимний экстремальный забег по льду Онежского озера „Ice Onego“ и другие», - пишут коллеги спортсмена.

Триатлон «Ironman» фактически объединяет в себе три гонки, проводимые без перерыва: заплыв на 3,8 километров, заезд на велосипеде по шоссе на 180 километров и марафонский забег на 42,1 километра. Он считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.

Ранее мы писали про петербурженку Алину Микрюкову, которая стала первой девушкой из России, прошедшей Norseman — самый сложный и экстремальный старт Ironman, который проходит в Норвегии.

Фото: «ВКонтакте»