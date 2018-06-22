Видео: болельщики устроили карнавал у стадиона «Санкт-Петербург» перед матчем Бразилия — Коста-Рика

Перед стадионом «Санкт-Петербург», где 22 июня в 15:00 состоится матч между сборными Бразилии и Коста-Рики, болельщики стран устроили настоящий карнавал с песнями и плясками, передает «Говорит и показывает Санкт-Петербург».

Ранее кот-оракул ЧМ Ахилл, который уже отгадал исход всех петербургских матчей мундиаля, в противостоянии бразильцев и костариканцев отдал предпочтение Бразилии.

19 июня в Петербурге прошел матч между Россией и Египтом. Наши футболисты выиграли со счетом 3:1 и впервые в истории мирового первенства вышли в плей-офф.

Видео: «Говорит и показывает Санкт-Петербург»