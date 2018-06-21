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В Гранд Отеле Европа показали матч-открытие Чемпионата мира по футболу

Гранд Отель Европа стал 14 июня спортивной ареной — первая прямая трансляция матча Россия-Саудовская Аравия прошла на настоящем футбольном поле в кафе «Мезонин». В честь открытия мундиаля болельщики со всего мира в компании официантов в футбольной форме, танцевали под звуки конга, бонго и дарбука. Особенным вниманием в этот вечер пользовалось меню для болельщиков – фирменные гамбургеры с мясом краба, хот-доги, теплая пита и фалафель с йогуртово-мятным соусом.

Фотограф: Илья Смирнов

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Автор: sobaka
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Места: Grand Hotel Europe
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