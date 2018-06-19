Фоторепортаж: Петербург празднует победу сборной России над Египтом

Победой сборной России завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Египта в Петербурге 19 июня. Итоговый счет 3:1 в пользу россиян. Таким образом, наша сборная впервые в новейшей истории страны вышли в плей-офф мирового первенства.

Первый гол египтяне забили сами себе. На 59-й минуте гол забил Черышев, на 62-й – Дзюба. Один гол с пенальти отыграл нападающий сборной Египта Салах. На групповом этапе россиянам осталось провести еще один матч – против Уругвая 25 июня.

По материалам «Фонтанки»