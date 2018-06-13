«Остается только надеяться и молиться»: патриарх Кирилл о сборной России на ЧМ-2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал предстоящее открытие чемпионата мира по футболу, которое состоится 14 июня в Москве.

Открывая заседание Высшего церковного совета в Москве утром 13 июня, глава Русской православной церкви выразил надежду, что спортивное мероприятие пройдет с успехом и создаст хорошее настроение для всех россиян. «Конечно, это во многом будет зависеть и от игры нашей футбольной команды, — добавил глава РПЦ. — Здесь остается только надеяться и молиться, с тем чтобы все было правильно и достойно. Ну и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов».

Он также призвал священников и мирян быть гостеприимными, если иностранные болельщики решат зайти в храм. «Это, во-первых, долг гостеприимства, но это и наш пастырский долг», — отметил предстоятель, которого цитирует «Интерфакс».

По материалам «Фонтанки»