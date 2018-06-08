Гай Ричи снял Федора Смолова в клипе к ЧМ-2018

Британский режиссер Гай Ричи выпустил мотивационный ролик к чемпионату мира по футболу, в котором снял известнейших мировых спортсменов. Попал в кадры и нападающий сборной России Федор Смолов. В четырехминутном ролике рассказывается о мальчике Андрее из России, которого называют будущим русского футбола.

Режиссер «Большого куша» и «Карты, деньги, два ствола» показывает маленькую историю, которая произошла с Андреем во дворе спального района, где он живет. Параллельно рассказываются истории успеха таких спортсменов, как Харри Кейн, Неймар, Месут Озил, Бенджамен Менди. В клипе также снялись Давид Де Хеа, Эден Азар, Серена Уильямс, Тьерри Анри, Рауль Хименес и Патрис Эвра.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мировых сборных примут 12 стадионов в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

По материалам «ДП»