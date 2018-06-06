В теннисе мне удалось добиться серьезных результатов: в рейтинге ITF (Международной федерации тенниса) я была первой среди юниоров и двадцать пятой в общем зачете. Но сейчас опустилась где-то на пятьдесят позиций. Дело не в том, что я стала хуже играть. Просто, чтобы удерживать позиции, я должна участвовать не меньше, чем в восьми международных турнирах в год. Это обязательный минимум, все очки идут в зачетную таблицу. Так вот еще в 2015 году у меня было больше десяти турниров в год, а в прошлом году — всего два. А когда мы в середине 2017-го подали с тренером план на будущий год, Федерация спорта инвалидов не подтвердила нам ни одного турнира за рубежом. Как я понимаю, финансирование адаптивного спорта в России упало почти до нуля, а за все международные турниры нужно платить. Хорошо, что есть благотворительный фонд «Точка опоры» — например, поехать на Austrian Open удалось именно благодаря ему. Но полагаться только на деньги благотворителей я не могу, поэтому очень хочу найти подработку, чтобы оплачивать соревнования и хотя бы частично — работу своего тренера Нойрара Меликова. Он сейчас занимается со мной бесплатно.