Стал известен девиз российской команды на ЧМ-2018

Российская сборная выступит на Чемпионате мира по футболу под девизом «Играй с открытым сердцем». Информация об этом появилась на сайте организации. Также рассматривались варианты «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой» и «Русские медведи движутся к победе».

Слоган предложили выбрать самим болельщикам в официальном аккаунте чемпионата мира в России в Twitter и, конечно, немало вариантов были шуточными.

Известно, что, например, у сборной Бразилии девизом станет «Больше, чем 5 звезд, 200 миллионов сердец», Японии — «Время сражаться, синие самураи», Коста-Рики — «Нет ничего невозможного, когда играет вся страна», Египта — «Когда вы говорите «фараоны», мир должен встать и слушать». Выбранные лозунги появятся на автобусах команд, участвующих в чемпионате.