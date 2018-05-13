«Зенит» и его главный тренер Манчини досрочно расторгли контракт
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фото: Baltphoto/Андрей Пронин
Петербургский футбольный клуб «Зенит» и его главный тренер Роберто Манчини, договорились о расторжении контракта.
Как сообщила пресс-служба «Зенита» в воскресенье, 13 мая, контракт расторгнут по обоюдному согласию без выплаты взаимных компенсаций. Соглашение с Манчини прекращает действовать в ближайший понедельник, 14 мая.
Манчини возглавил «Зенит» 1 июня 2017 года. Под его руководством клуб провел 44 официальных матча. В 21 из них он выиграл, в 13 – сыграл вничью и в 10 – потерпел поражение.
Ранее стало известно, что со следующей недели Манчини может перейти на работу со сборной Италии по футболу.
Петербургский «Зенит» уже три сезона подряд не может выйти в Лигу чемпионов. Сейчас команда занимает пятое место в турнирной таблице — такой неудовлетворительный результат был последний раз в 2008 году.
По материалам «ДП»
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