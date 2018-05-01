YouTube-канал «Зенита» попал в топ-20 среди европейских клубов
YouTube-канал «Зенита» вошел в топ-20 самых популярных среди всех европейских футбольных клубов. В рейтинге «Зенит» обогнал клубы «Марсель», ПСВ, «Тоттенхэм», «Рому» и «Интер».
По количеству просмотров канал занял 15-е место, а также оказался единственным из отечественных клубов в первой двадцатке. Так, за апрель общее число просмотров роликов петербургского клуба превысило 1,7 млн.
📲 TOP 20 football clubs in Europe ranked by #YouTube views (april 2018)— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) 1 мая 2018 г.
🇬🇧6,🇮🇹3,🇪🇸3,🇳🇱3,🇩🇪2,🇫🇷2,🇷🇺1
1.@FCBarcelona
2.@LFC
3.@realmadrid
4.@ManCity
5.@FCBayern
6.@ManUtd
7.@AFCAjax
8.@RealBetis
9.@Arsenal
10.@PSG_inside pic.twitter.com/U4VzkvSyoN
Напомним, что 29 апреля на арене «Санкт-Петербург» прошел матч «Зенит» - ЦСКА. Встреча закончилась счетом 0:0. ЦСКА набрал 52 очка и остался на третьей строчке, «Зенит» набрал 50 очков, не сдвинувшись с 4-й строчки. Таким образом, петербургская команда шансы на чемпионский титул.
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