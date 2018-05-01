YouTube-канал «Зенита» попал в топ-20 среди европейских клубов

YouTube-канал «Зенита» вошел в топ-20 самых популярных среди всех европейских футбольных клубов. В рейтинге «Зенит» обогнал клубы «Марсель», ПСВ, «Тоттенхэм», «Рому» и «Интер».

По количеству просмотров канал занял 15-е место, а также оказался единственным из отечественных клубов в первой двадцатке. Так, за апрель общее число просмотров роликов петербургского клуба превысило 1,7 млн.