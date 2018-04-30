Фоторепортаж: как «Зенит» и ЦСКА сыграли на стадионе «Санкт-Петербург»

29 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» прошел матч 28-го тура чемпионата России по футболу. Сыграли петербургский «Зенит» и московский клуб ЦСКА. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров специально для этой встречи записал песню. Матч закончился ничьей: ЦСКА набрал 52 очка и остался на третьей строчке, «Зенит» набрал 50 очков, не сдвинувшись с 4-й строчки. Таким образом, сине-бело-голубые потеряли шансы на чемпионский титул.

Во время матча также сломалось основное табло «Санкт-Петербург Арены». Организаторам пришлось запускать резервный экран.