«Зенит» потерял шансы на золото

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. ЦСКА набрала 52 очка и осталась на третьей строчке, «Зенит» набрал 50 очков, не сдвинувшись с 4-й строчки. Так, петербургский клуб потерял шансы на чемпионский титул.

За золото будут бороться три клуба: «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. Кроме этого, у «Локомотива» есть игра в запасе. Если он победит в Краснодаре, команда станет чемпионом.

Напомним, что во время матча сломалось основное табло «Санкт-Петербург Арены». Организаторам пришлось запускать резервный экран.